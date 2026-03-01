Рейтинг@Mail.ru
В Кувейте один человек погиб из-за обострения ситуации в регионе - РИА Новости, 01.03.2026
16:52 01.03.2026
В Кувейте один человек погиб из-за обострения ситуации в регионе
В Кувейте один человек погиб из-за обострения ситуации в регионе
Один человек погиб, у 32 зафиксированы ранения в Кувейте в результате обострения ситуации в регионе, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:52:00+03:00
2026-03-01T16:52:00+03:00
в мире, сша, иран, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Кувейте один человек погиб из-за обострения ситуации в регионе

В Кувейте 32 человека получили ранения из-за обострения ситуации в регионе

© REUTERS / Stephanie McGeheeКувейт
Кувейт - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Stephanie McGehee
Кувейт
БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Один человек погиб, у 32 зафиксированы ранения в Кувейте в результате обострения ситуации в регионе, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
"Больница Маадан приняла через отделение скорой помощи 32 пострадавших, все они иностранные граждане. Позже объявили об одном случае смерти… Министерство подтверждает свою готовность (принять пострадавших - ред.) в сложившейся ситуации", - написано в заявлении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАИранКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала