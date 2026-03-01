https://ria.ru/20260301/kuvejt-2077689724.html
В Кувейте один человек погиб из-за обострения ситуации в регионе
Один человек погиб, у 32 зафиксированы ранения в Кувейте в результате обострения ситуации в регионе, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:52:00+03:00
В Кувейте один человек погиб из-за обострения ситуации в регионе
