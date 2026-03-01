Рейтинг@Mail.ru
"Флорида" вывела российского хоккеиста из списка травмированных
Хоккей
 
21:21 01.03.2026 (обновлено: 21:22 01.03.2026)
"Флорида" вывела российского хоккеиста из списка травмированных
"Флорида" вывела российского хоккеиста из списка травмированных
"Флорида" вывела российского хоккеиста из списка травмированных
Клуб "Флорида Пантерз" вывел российского защитника Дмитрия Куликова из списка травмированных, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Флорида" вывела российского хоккеиста из списка травмированных

Клуб НХЛ "Флорида" вывел российского хоккеиста Куликова из списка травмированных

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Клуб "Флорида Пантерз" вывел российского защитника Дмитрия Куликова из списка травмированных, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Спортсмен получил повреждение в матче против "Филадельфии Флайерз" (2:1) 10 октября и позднее перенес операцию на плече.
Куликову 35 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. Всего на его счету 247 очков (50 голов + 197 передач) в 1020 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне спортсмен провел два матча.
Клуб Панарина объявил об отставке главного тренера команды
Хоккей
 
