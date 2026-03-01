https://ria.ru/20260301/kulikov-2077734323.html
"Флорида" вывела российского хоккеиста из списка травмированных
"Флорида" вывела российского хоккеиста из списка травмированных - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Флорида" вывела российского хоккеиста из списка травмированных
Клуб "Флорида Пантерз" вывел российского защитника Дмитрия Куликова из списка травмированных, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T21:21:00+03:00
2026-03-01T21:21:00+03:00
2026-03-01T21:22:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий куликов
филадельфия флайерз
флорида пантерз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898623973_0:100:1639:1022_1920x0_80_0_0_3f8d4b8a005f0dc82bd881df54301593.jpg
https://ria.ru/20260301/los-andzheles-2077728660.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898623973_0:0:1640:1230_1920x0_80_0_0_c8638dcd09302eee9599e5dfdb574d76.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дмитрий куликов, филадельфия флайерз, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Куликов, Филадельфия Флайерз, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Флорида" вывела российского хоккеиста из списка травмированных
Клуб НХЛ "Флорида" вывел российского хоккеиста Куликова из списка травмированных