Россиянка Козырева в паре с Шиманович выиграла парный турнир в Анталье - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Теннис
 
13:13 01.03.2026
Россиянка Козырева в паре с Шиманович выиграла парный турнир в Анталье
Россиянка Козырева в паре с Шиманович выиграла парный турнир в Анталье
спорт, анталья (провинция), белоруссия, турция, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анталья (провинция), Белоруссия, Турция, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка Козырева в паре с Шиманович выиграла парный турнир в Анталье

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГрунтовый корт
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россиянка Мария Козырева в паре с Ириной Шиманович из Белоруссии стала победительницей турнира категории WTA 125 в Анталье (Турция), призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
В финальном матче Козырева и Шиманович обыграли дуэт в составе японки Момоко Кобори и Пеангтарн Плипыч из Таиланда со счетом 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.
Для 26-летней Козыревой этот титул стал шестым в карьере в парном разряде в данной категории турниров WTA.
