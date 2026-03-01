https://ria.ru/20260301/kozyreva-2077645755.html
Россиянка Козырева в паре с Шиманович выиграла парный турнир в Анталье
Россиянка Козырева в паре с Шиманович выиграла парный турнир в Анталье - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Россиянка Козырева в паре с Шиманович выиграла парный турнир в Анталье
Россиянка Мария Козырева в паре с Ириной Шиманович из Белоруссии стала победительницей турнира категории WTA 125 в Анталье (Турция), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T13:13:00+03:00
2026-03-01T13:13:00+03:00
2026-03-01T13:13:00+03:00
теннис
спорт
анталья (провинция)
белоруссия
турция
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784506704_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_62efce686c1b656ad1e386fd36202753.jpg
https://ria.ru/20260227/medvedev-2077312919.html
анталья (провинция)
белоруссия
турция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784506704_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_a113eea71d7b089f07350f58fccf36e1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анталья (провинция), белоруссия, турция, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анталья (провинция), Белоруссия, Турция, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка Козырева в паре с Шиманович выиграла парный турнир в Анталье
Россиянка Козырева в паре с Шиманович выиграла парный теннисный турнир в Анталье