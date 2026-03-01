Рейтинг@Mail.ru
Умер член Зала славы IIHF Юрий Королев
16:53 01.03.2026
Умер член Зала славы IIHF Юрий Королев
Умер член Зала славы IIHF Юрий Королев
Советский и российский хоккейный тренер Юрий Королев умер на 92-м году жизни, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
спорт, международная федерация хоккея (iihf), федерация хоккея россии (фхр)
Хоккей, Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF), Федерация хоккея России (ФХР)
Умер член Зала славы IIHF Юрий Королев

Член Зала славы IIHF Юрий Королев скончался в возрасте 91 года

© Фото : Пресс-служба ФХРЮрий Королев
Юрий Королев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : Пресс-служба ФХР
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Советский и российский хоккейный тренер Юрий Королев умер на 92-м году жизни, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Причины смерти не уточняются.
Королев являлся членом Зала славы отечественного хоккея и Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF). В разные годы карьеры специалист был заместителем председателя, вице-президентом и генеральным секретарем ФХР. В 2010 году IIHF наградила его премией имени Поля Луака "За выдающийся вклад в развитие IIHF и международного хоккея".
 
ХоккейСпортМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)
 
