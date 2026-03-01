https://ria.ru/20260301/korolev-2077689996.html
Умер член Зала славы IIHF Юрий Королев - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Умер член Зала славы IIHF Юрий Королев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Советский и российский хоккейный тренер Юрий Королев умер на 92-м году жизни, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Причины смерти не уточняются.
Королев являлся членом Зала славы отечественного хоккея и Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF). В разные годы карьеры специалист был заместителем председателя, вице-президентом и генеральным секретарем ФХР. В 2010 году IIHF наградила его премией имени Поля Луака "За выдающийся вклад в развитие IIHF и международного хоккея".