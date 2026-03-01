Рейтинг@Mail.ru
03:10 01.03.2026
Шеф Пентагона высказался об операции против Ирана
Шеф Пентагона высказался об операции против Ирана
Хегсет: США собирается закончить нынешний конфликт с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, выступил с утверждением, что нынешний конфликт начали не США, но именно они его закончат.
"Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим", - написал он в соцсети Х.
США отвергли слова Ирана о не соответствии операции международному праву
Вчера, 02:18
Хегсет также заявил, что операция США "Эпическая ярость" стала самой смертоносной, сложной и точной воздушной операцией в истории.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран якобы покушением на Трампа
Заголовок открываемого материала