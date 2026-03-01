https://ria.ru/20260301/konflikt-2077571390.html
Шеф Пентагона высказался об операции против Ирана
Министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, выступил с утверждением, что нынешний конфликт начали не США, но... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
Хегсет: США собирается закончить нынешний конфликт с Ираном