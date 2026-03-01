Флавио Коболли выиграл теннисный турнир в Акапулько

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Итальянский теннисист Флавио Коболли стал победителем турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 2,4 млн долларов.

Для 23-летнего Коболли этот титул стал третьим в карьере и первым в нынешнем сезоне.