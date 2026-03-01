https://ria.ru/20260301/kobolli-2077592938.html
Флавио Коболли выиграл теннисный турнир в Акапулько
Флавио Коболли выиграл теннисный турнир в Акапулько - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Флавио Коболли выиграл теннисный турнир в Акапулько
Итальянский теннисист Флавио Коболли стал победителем турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 2,4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Флавио Коболли выиграл теннисный турнир в Акапулько
Флавио Коболли выиграл турнир в Акапулько, победив Тиафо