Рейтинг@Mail.ru
Флавио Коболли выиграл теннисный турнир в Акапулько - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:27 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/kobolli-2077592938.html
Флавио Коболли выиграл теннисный турнир в Акапулько
Флавио Коболли выиграл теннисный турнир в Акапулько - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Флавио Коболли выиграл теннисный турнир в Акапулько
Итальянский теннисист Флавио Коболли стал победителем турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 2,4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T08:27:00+03:00
2026-03-01T08:27:00+03:00
теннис
спорт
акапулько
мексика
фрэнсис тиафо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:452:2123:1646_1920x0_80_0_0_6bbc4c2cd3b746c208019cabcf0054f2.jpg
https://ria.ru/20260228/medvedev-2077463209.html
акапулько
мексика
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:253:2123:1845_1920x0_80_0_0_6694250e3a67ad53e00dc3499bdcc55c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, акапулько, мексика, фрэнсис тиафо
Теннис, Спорт, Акапулько, Мексика, Фрэнсис Тиафо
Флавио Коболли выиграл теннисный турнир в Акапулько

Флавио Коболли выиграл турнир в Акапулько, победив Тиафо

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Итальянский теннисист Флавио Коболли стал победителем турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 2,4 млн долларов.
В финальной встрече Коболли (20-я ракетка мира) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (28) со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.
Для 23-летнего Коболли этот титул стал третьим в карьере и первым в нынешнем сезоне.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Теннисист Медведев высказался о победе в турнире из-за снятия Грикспора
28 февраля, 16:59
 
ТеннисСпортАкапулькоМексикаФрэнсис Тиафо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала