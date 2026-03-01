КНДР решительно осудила операцию США и Израиля против Ирана

«

"Корейская Народно-Демократическая Республика самым решительным образом осуждает бесстыдное бандитское поведение США и Израиля, которые ставят свое внутреннее законодательство выше общепризнанного международного права и не колеблясь злоупотребляют военной силой ради достижения своих корыстных гегемонистских амбиций", - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, распространенным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).