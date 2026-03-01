МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. КНДР решительно осудила операцию США и Израиля против Ирана и обвинила их в корыстных амбициях, следует из заявления министерства иностранных дел КНДР.
«
"Корейская Народно-Демократическая Республика самым решительным образом осуждает бесстыдное бандитское поведение США и Израиля, которые ставят свое внутреннее законодательство выше общепризнанного международного права и не колеблясь злоупотребляют военной силой ради достижения своих корыстных гегемонистских амбиций", - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, распространенным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.