КНДР решительно осудила операцию США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
14:06 01.03.2026
КНДР решительно осудила операцию США и Израиля против Ирана
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
КНДР решительно осудила операцию США и Израиля против Ирана

КНДР решительно осудила операцию против Ирана и обвинила их в корыстных амбициях

© Flickr / (stephan)Флаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. КНДР решительно осудила операцию США и Израиля против Ирана и обвинила их в корыстных амбициях, следует из заявления министерства иностранных дел КНДР.
"Корейская Народно-Демократическая Республика самым решительным образом осуждает бесстыдное бандитское поведение США и Израиля, которые ставят свое внутреннее законодательство выше общепризнанного международного права и не колеблясь злоупотребляют военной силой ради достижения своих корыстных гегемонистских амбиций", - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, распространенным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Заголовок открываемого материала