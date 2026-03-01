Рейтинг@Mail.ru
Ситуация вокруг Ирана окажет негативное влияние на регионы, заявил МИД КНДР - РИА Новости, 01.03.2026
13:55 01.03.2026
Ситуация вокруг Ирана окажет негативное влияние на регионы, заявил МИД КНДР
Ситуация в Иране окажет негативное влияние и на не имеющие к ней прямого отношения регионы, заявил МИД КНДР. РИА Новости, 01.03.2026
Ситуация вокруг Ирана окажет негативное влияние на регионы, заявил МИД КНДР

Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
СЕУЛ, 1 мар - РИА Новости. Ситуация в Иране окажет негативное влияние и на не имеющие к ней прямого отношения регионы, заявил МИД КНДР.
"Нынешняя ситуация вокруг Ирана может оказать политико-экономическое и геополитическое негативное влияние, которое нельзя игнорировать, на регионы, не имеющие к ней прямого отношения", - приводит заявление МИД Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Также МИД КНДР назвал действия США "деспотическим насилием", которое не встречает решительного ответа и достаточного сопротивления в мире, что вынуждает государства в регионе Ближнего Востока "платить высокую цену".
