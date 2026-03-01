https://ria.ru/20260301/khalili-2077652051.html
Халили выиграл общий зачет Кубка России по биатлону
Халили выиграл общий зачет Кубка России по биатлону - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Халили выиграл общий зачет Кубка России по биатлону
Карим Халили стал обладателем большого Хрустального глобуса за победу в Кубке России по биатлону. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T13:47:00+03:00
2026-03-01T13:47:00+03:00
2026-03-01T14:05:00+03:00
биатлон
спорт
златоуст
карим халили
кубок россии по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077655536_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_2e370f00f7399ae17e1110f2c3da3207.jpg
https://ria.ru/20260301/khalili-2077651709.html
златоуст
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077655536_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c59736e46e91e3755b13539bcd107b00.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, златоуст, карим халили, кубок россии по биатлону
Биатлон, Спорт, Златоуст, Карим Халили, Кубок России по биатлону
Халили выиграл общий зачет Кубка России по биатлону
Биатлонист Халили стал обладателем большого Хрустального глобуса Кубка России
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Карим Халили стал обладателем большого Хрустального глобуса за победу в Кубке России по биатлону.
В воскресенье Халили занял первое место в масс-старте на этапе в Златоусте, гонка стала последней в сезоне-2025/26.
По итогам 11 гонок он набрал 496 очков и стал победителем общего зачета. Далее расположились Кирилл Бажин (488) и Александр Поварницын (420).
Также Халили выиграл зачет масс-стартов, набрав 135 баллов за три гонки. Вторым стал Эдуард Латыпов (126), третьим - Бажин (122).