Халили выиграл общий зачет Кубка России по биатлону

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Карим Халили стал обладателем большого Хрустального глобуса за победу в Кубке России по биатлону.

В воскресенье Халили занял первое место в масс-старте на этапе в Златоусте, гонка стала последней в сезоне-2025/26.

По итогам 11 гонок он набрал 496 очков и стал победителем общего зачета. Далее расположились Кирилл Бажин (488) и Александр Поварницын (420).