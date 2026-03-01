Рейтинг@Mail.ru
Кавазашвили прокомментировал удары США по Ирану в контексте ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
19:41 01.03.2026
Кавазашвили прокомментировал удары США по Ирану в контексте ЧМ-2026
Кавазашвили прокомментировал удары США по Ирану в контексте ЧМ-2026
Кавазашвили прокомментировал удары США по Ирану в контексте ЧМ-2026

Кавазашвили заявил, что удары США по Ирану подняли на уши весь мир

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил РИА Новости, что ему сложно предположить, как военная операция США на Ближнем Востоке отразится на проведении чемпионата мира по футболу, но он уверен, что такое резонирующее событие отразится на турнире.
Ранее генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем заявил, что надеется увидеть все страны на чемпионате мира 2026 года на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Мировое первенство впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
"Очень тесные связи президента ФИФА и президента США говорят о том, что никакого переноса чемпионата мира не будет. Но я сказал об этом месяц назад, когда шли переговоры, а военных действий и прямых убийств не было. Я думаю, что после такого общественное мнение в мире будет стоять на ушах. Теперь многие страны обратятся в ООН, протестуя против такой политики США", - заявил Кавазашвили.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Сборная Ирана может сняться с ЧМ после атаки США
Футбол
Международная федерация футбола (ФИФА)
Анзор Кавазашвили
Чемпионат мира по футболу 2026
 
