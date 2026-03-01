Рейтинг@Mail.ru
В Израиле продлили чрезвычайное положение - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 01.03.2026 (обновлено: 22:42 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/izrail-2077741916.html
В Израиле продлили чрезвычайное положение
В Израиле продлили чрезвычайное положение - РИА Новости, 01.03.2026
В Израиле продлили чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения в Израиле продлили до 12 марта, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:35:00+03:00
2026-03-01T22:42:00+03:00
в мире
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_e83fc184de133f8ee907ddc3ce65e4bf.jpg
https://ria.ru/20260301/ksir-2077741805.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eeef65a1c26c07bcc05da6cd033eb1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле продлили чрезвычайное положение

В Израиле продлили чрезвычайное положение до 12 марта

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Израильский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар – РИА Новости. Режим чрезвычайного положения в Израиле продлили до 12 марта, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения.
"Министры правительства в настоящее время утверждают продление чрезвычайного положения в тылу до 12.3.2026 - еще на 12 дней", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран начал девятую волну атак на Израиль, заявил КСИР
Вчера, 22:34
 
В миреИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала