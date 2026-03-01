https://ria.ru/20260301/izrail-2077741916.html
В Израиле продлили чрезвычайное положение
В Израиле продлили чрезвычайное положение - РИА Новости, 01.03.2026
В Израиле продлили чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения в Израиле продлили до 12 марта, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:35:00+03:00
2026-03-01T22:35:00+03:00
2026-03-01T22:42:00+03:00
в мире
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
