https://ria.ru/20260301/izrail-2077738145.html
Израиль нанес удары по десяткам объектов КСИР в Тегеране
Израиль нанес удары по десяткам объектов КСИР в Тегеране - РИА Новости, 01.03.2026
Израиль нанес удары по десяткам объектов КСИР в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние часы нанесла удары по десяткам объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране, включая... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:58:00+03:00
2026-03-01T21:58:00+03:00
2026-03-01T21:58:00+03:00
в мире
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631355_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_afa47403931cf7ad2eb015776aa82031.jpg
https://ria.ru/20250617/ksir-2023295945.html
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b98a3506d1be14d0a7230a055ef10652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль нанес удары по десяткам объектов КСИР в Тегеране
Израиль нанес удары по десяткам объектов КСИР в Тегеране, включая разведштабы