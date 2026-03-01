Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес удары по десяткам объектов КСИР в Тегеране
01.03.2026
Израиль нанес удары по десяткам объектов КСИР в Тегеране
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль нанес удары по десяткам объектов КСИР в Тегеране

Израиль нанес удары по десяткам объектов КСИР в Тегеране, включая разведштабы

Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние часы нанесла удары по десяткам объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране, включая разведывательные штабы и командные центры, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"В ходе масштабной серии ударов, нанесенных в течение последних нескольких часов... в Тегеране, ЦАХАЛ атаковала десятки военных командных центров режима, включая штабы КСИР и разведки, командные центры ВВС КСИР и штабы внутренней безопасности", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ полагают, что в момент нанесения ударов на этих объектах находились иранские офицеры.
Ракетный удар Тегерана по штаб-квартире Моссад в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Иран нанес удары по управлению израильской разведки "Моссад", заявил КСИР
В миреТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
