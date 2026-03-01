Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля призовет порядка 100 тысяч резервистов
19:18 01.03.2026 (обновлено: 19:21 01.03.2026)
Армия Израиля призовет порядка 100 тысяч резервистов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится призвать порядка 100 тысяч резервистов и усилить боеготовность на всех фронтах в связи с эскалацией конфликта с Ираном
израиль, в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль, В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля призовет порядка 100 тысяч резервистов

Армия Израиля призовет порядка 100 тысяч резервистов и усилит боеготовность

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится призвать порядка 100 тысяч резервистов и усилить боеготовность на всех фронтах в связи с эскалацией конфликта с Ираном, сообщила пресс служба армии.
"Армия обороны Израиля готовится мобилизовать около 100 тысяч резервистов и усилить боеготовность на всех фронтах", - говорится в сообщении.
