Армия Израиля призовет порядка 100 тысяч резервистов
Армия Израиля призовет порядка 100 тысяч резервистов - РИА Новости, 01.03.2026
Армия Израиля призовет порядка 100 тысяч резервистов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится призвать порядка 100 тысяч резервистов и усилить боеготовность на всех фронтах в связи с эскалацией конфликта с Ираном,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:18:00+03:00
2026-03-01T19:18:00+03:00
2026-03-01T19:21:00+03:00
израиль
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
