Армия Израиля призовет порядка 100 тысяч резервистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится призвать порядка 100 тысяч резервистов и усилить боеготовность на всех фронтах в связи с эскалацией конфликта с Ираном, сообщила пресс служба армии.