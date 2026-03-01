https://ria.ru/20260301/izrail-2077661909.html
В Тель-Авиве звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с пуском ракет со стороны Ирана, люди бегут в укрытие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
