В столкновениях рядом с посольством США в Исламабаде есть убитые
14:52 01.03.2026 (обновлено: 15:02 01.03.2026)
В столкновениях рядом с посольством США в Исламабаде есть убитые
В столкновениях рядом с посольством США в Исламабаде есть убитые - РИА Новости, 01.03.2026
В столкновениях рядом с посольством США в Исламабаде есть убитые
Погибшие и раненые есть среди демонстрантов в результате столкновений у посольства США в Исламабаде, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, сша, исламабад
В мире, США, Исламабад
В столкновениях рядом с посольством США в Исламабаде есть убитые

В столкновениях рядом с посольством США в Исламабаде есть убитые и раненые

© AP Photo / Muhammad SajjadАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Автомобиль скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 1 мар - РИА Новости. Погибшие и раненые есть среди демонстрантов в результате столкновений у посольства США в Исламабаде, рассказали РИА Новости очевидцы.
Ранее корреспондент агентства сообщил, что рядом с американской дипмиссией в Исламабаде происходит стрельба и полиция применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
"Есть убитые и несколько раненых в результате столкновений с демонстрантами рядом с посольством США в Исламабаде", - рассказали собеседники агентства.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
