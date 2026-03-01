https://ria.ru/20260301/islamabad-2077662629.html
В столкновениях рядом с посольством США в Исламабаде есть убитые
В столкновениях рядом с посольством США в Исламабаде есть убитые
Погибшие и раненые есть среди демонстрантов в результате столкновений у посольства США в Исламабаде, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:52:00+03:00
2026-03-01T14:52:00+03:00
2026-03-01T15:02:00+03:00
в мире
сша
исламабад
в мире, сша, исламабад
