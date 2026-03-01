В Исламабаде в районе посольства США произошла стрельба

ИСЛАМАБАД, 1 мар - РИА Новости. Стрельба идет в районе посольства США в Исламабаде, передает корреспондент РИА Новости.
В "зеленой зоне", где расположен дипломатический квартал, включая посольство США, протестующие пытаются прорваться к зданию американской дипмиссии.
Пакистанские силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
"Зеленая зона" включает министерства и государственные учреждения, в том числе резиденции премьера и президента, парламент, а также дипломатический квартал с иностранными посольствами, включая американское.
Протестующие по-прежнему собираются вокруг дипломатического квартала, пытаясь выразить протест у американского посольства в связи с убийством верховного лидера ИранаАли Хаменеи.
Пакистанские власти усилили меры безопасности в районе "зеленой зоны": все ворота закрыты, а на подъездах к зоне установлены металлические контейнеры.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
