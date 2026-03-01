https://ria.ru/20260301/iran-2077743329.html
Иран атаковал танкер-заправщик авианосной группы США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел атаку с помощью ракет и беспилотников по танкеру-заправщику авианосной группы США, следует из заявления... РИА Новости, 01.03.2026
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
сша
Иран атаковал танкер-заправщик авианосной группы США
Иран атаковал танкер-заправщик авианосной группы США ракетами и БПЛА