Гостелевидение Ирана сообщило о штатном режиме трансляций
Гостелевидение Ирана сообщило о штатном режиме трансляций
Трансляции гостелерадиокомпании Ирана проводятся в штатном режиме, технические специалисты проводят оценку возможного ущерба от удара, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.03.2026
В мире, Иран, Тегеран (город), США
Гостелевидение Ирана сообщило о штатном режиме трансляций после удара США