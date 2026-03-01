Рейтинг@Mail.ru
Гостелевидение Ирана сообщило о штатном режиме трансляций - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/iran-2077731168.html
Гостелевидение Ирана сообщило о штатном режиме трансляций
Гостелевидение Ирана сообщило о штатном режиме трансляций - РИА Новости, 01.03.2026
Гостелевидение Ирана сообщило о штатном режиме трансляций
Трансляции гостелерадиокомпании Ирана проводятся в штатном режиме, технические специалисты проводят оценку возможного ущерба от удара, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T20:59:00+03:00
2026-03-01T20:59:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077730349_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_35175c9191e41eeba265482655bb0293.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077729357.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077730349_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_5b9b084cc1b4b1ad8f39ea4a9f3e476c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
Гостелевидение Ирана сообщило о штатном режиме трансляций

Гостелевидение Ирана сообщило о штатном режиме трансляций после удара США

© AnadoluДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Anadolu
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Трансляции гостелерадиокомпании Ирана проводятся в штатном режиме, технические специалисты проводят оценку возможного ущерба от удара, говорится в сообщении государственного ТВ Ирана.
Ранее иранские СМИ сообщали, что офис гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране подвергся удару США и Израиля.
"В настоящий момент трансляция программ гостелерадиокомпании проходят в штатном режиме, технические специалисты проводят оценку возможного ущерба", - сказала телеведущая иранского государственного телевидения.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран не позволит США подрывать безопасность исламской республики
Вчера, 20:49
 
В миреИранТегеран (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала