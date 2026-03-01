Аракчи: после атак США в военных возможностях Ирана ничего не изменилось

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что после атак США и Израиля в военных возможностях Ирана ничего не изменилось.
"Мы потеряли нескольких командиров, это факт, и их имена уже объявлены. Но другой факт заключается в том, что в наших военных возможностях ничего не изменилось", - заявил Аракчи в интервью телеканалу ABC.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.
