Посольство не получало информацию о пострадавших в Иране россиянах

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посольство России в Тегеране не получало информацию о пострадавших в Иране россиянах при атаках США и Израиля по стране, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Данных о пострадавших среди россиян, находящихся в Иране, не поступало. Внимательно за этим следим", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что посольство оперативно принимает обращения всех россиян, предоставляет им всю необходимую информацию и оказывает содействие в вопросах эвакуации.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.