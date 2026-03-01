В Италии предупредили о возможной нехватке нефти из-за Ирана

РИМ, 1 мар – РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана может привести к крупномасштабной нехватке нефти, пока не будут выработаны новые маршруты, заявил РИА Новости президент итальянской федерации нефтяных компаний FederPetroli Italia Микеле Марсилья.

Восемь стран ОПЕК+ на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле от уровня марта.