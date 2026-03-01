В Италии предупредили о возможной нехватке нефти из-за Ирана

РИМ, 1 мар – РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана может привести к крупномасштабной нехватке нефти, пока не будут выработаны новые маршруты, заявил РИА Новости президент итальянской федерации нефтяных компаний FederPetroli Italia Микеле Марсилья.
По его мнению, эскалация в регионе и Персидском заливе "будет только усиливаться".
Аналитик раскрыл, как конфликт США и Ирана отразится на рынке нефти
28 февраля, 12:15
"Возникнет общий дефицит нефти в транспортном сообщении. ОПЕК+ уже объявила о предстоящем увеличении добычи (нефти - ред.)... Ситуация очень сложная, и всё будет зависеть от реакции Ирана", - сказал Марсилья.
По его словам, в течение многих лет специалисты, включая саму FederPetroli Italia, предполагали, что потенциальная угроза для нефти заключается во всем Персидском заливе, а не в только Иране.
Как это произошло с аварией в Суэцком канале в марте 2021 года, сегодня Ормузский пролив представляет собой мировую нефть, отметил он.
"В настоящее время существует серьезная обеспокоенность по поводу потенциальной нехватки нефти и газа до тех пор, пока не произойдет новое распределение рыночных долей и не будет выработана политика поставок с Китаем и другими энергетическими державами", - заключил Марсилья.
Восемь стран ОПЕК+ на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в апреле от уровня марта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.