Алиев выразил соболезнования в связи со смертью Хаменеи

БАКУ, 1 мар - РИА Новости. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому президенту Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Сейеда Али Хаменеи, сообщила пресс-служба Алиева.
Алиев в воскресенье направил Пезешкиану письмо с соболезнованиями.
"Мы глубоко опечалены известием о трагической гибели верховного лидера Исламской Республики Иран, аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Мы выражаем Вам, семье покойного и дружественному иранскому народу наши глубочайшие соболезнования в связи с этой тяжелой утратой и желаем им терпения и выдержки", - говорится в письме азербайджанского лидера.
Хаменеи на протяжении многих лет играл важную роль в жизни иранского государства и общества и занимал особое место в политической и вероисповедальной жизни своей страны, отметил Алиев.
"Его смерть - огромная потеря для Ирана", - подчеркнул азербайджанский лидер