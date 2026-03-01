Иран рассчитывает на помощь союзников в регионе, рассказал источник

ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США, сообщил РИА Новости иранский военный источник.
"Как Йемен (йеменские хуситы - ред.), так и (ливанская - ред.) "Хезболлах" вмешаются. То же сделают и (иракское шиитское ополчение - ред.) "Аль-Хашд Аш-Шааби", и палестинцы. Сейчас война продлится несколько дней, это лишь первый вздох", - сказал источник.
Он отметил, что даже если союзники Ирана не начнут действовать в первые несколько дней, то они могут это сделать при разрастании конфликта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.