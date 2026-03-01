https://ria.ru/20260301/iran-2077643473.html
СМИ: Иран использовал гиперзвуковые крылатые ракеты для ударов по базам США
Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты "Фаттах 2" для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
сша
Fars: Иран использовал гиперзвуковые ракеты "Фаттах 2" для ударов по базам США