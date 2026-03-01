Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран использовал гиперзвуковые крылатые ракеты для ударов по базам США - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 01.03.2026 (обновлено: 13:07 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/iran-2077643473.html
СМИ: Иран использовал гиперзвуковые крылатые ракеты для ударов по базам США
СМИ: Иран использовал гиперзвуковые крылатые ракеты для ударов по базам США - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: Иран использовал гиперзвуковые крылатые ракеты для ударов по базам США
Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты "Фаттах 2" для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:02:00+03:00
2026-03-01T13:07:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иран, сша
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иран, США
СМИ: Иран использовал гиперзвуковые крылатые ракеты для ударов по базам США

Fars: Иран использовал гиперзвуковые ракеты "Фаттах 2" для ударов по базам США

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты "Фаттах 2" для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"Иран впервые использовал в своих атаках на американские базы гиперзвуковые крылатые ракеты "Фаттах 2", - сообщило агентство.
Оно не уточнило, когда это произошло.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала