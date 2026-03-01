Рейтинг@Mail.ru
Индия может начать закупать больше российской нефти, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2026
21:21 01.03.2026
Индия может начать закупать больше российской нефти, считает эксперт
Индия может начать закупать больше российской нефти, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2026
Индия может начать закупать больше российской нефти, считает эксперт
Индия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может начать закупать больше российской нефти, такое мнение высказал директор по исследованиям рынка нефти... РИА Новости, 01.03.2026
в мире, индия, сша, иран, опек, kpler
В мире, Индия, США, Иран, ОПЕК, Kpler
Индия может начать закупать больше российской нефти, считает эксперт

Экономист Павлов: Индия может начать закупать больше российской нефти

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Индия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может начать закупать больше российской нефти, такое мнение высказал директор по исследованиям рынка нефти и танкеров Kpler Андон Павлов на вебинаре "Конфликт США и Ирана начинается: Влияние на глобальные энергорынки".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне уже фактически остановилось движение судов через Ормузский пролив - главную артерию для экспорта нефти и СПГ из стран Персидского залива, львиная доля которого приходится на страны Восточной и Южной Азии - Китай, Индию, Японию и Южную Корею.
"Теперь стимул для Индии в плане логистики, а также в операционном плане, использовать больше российских баррелей значительно возрастает, особенно учитывая логистические трудности, с которыми индийским покупателям придется столкнуться в ближайшие пару дней, независимо от того, что произойдет", - сказал Павлов, отметив, что у Индии не так много альтернативных вариантов.
По данным февральского доклада ОПЕК, в декабре Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию с показателем 1,3 миллиона баррелей в сутки. Ирак занял второе место с 904 тысячами баррелей в сутки, за ним следовала Саудовская Аравия с 786 тысячами баррелей в сутки. Импорт нефти в Индию в 2025 году достиг нового рекордного уровня - чуть менее 5 миллионов баррелей в сутки, что на 4% больше, чем годом ранее, отмечал ОПЕК.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Взаимодействие с ЦАР в экономике отстает от политики, заявил посол России
28 февраля, 08:17
 
