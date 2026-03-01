Индия может начать закупать больше российской нефти, считает эксперт

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Индия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может начать закупать больше российской нефти, такое мнение высказал директор по исследованиям рынка нефти и танкеров Kpler Андон Павлов на вебинаре "Конфликт США и Ирана начинается: Влияние на глобальные энергорынки".

"Теперь стимул для Индии в плане логистики, а также в операционном плане, использовать больше российских баррелей значительно возрастает, особенно учитывая логистические трудности, с которыми индийским покупателям придется столкнуться в ближайшие пару дней, независимо от того, что произойдет", - сказал Павлов, отметив, что у Индии не так много альтернативных вариантов.