В Иерусалиме прогремели взрывы
В Иерусалиме прогремели взрывы
В Иерусалиме прогремели взрывы
Громкие взрывы, вероятно, от перехвата ракет, слышны в Иерусалиме на фоне начала операции против Ирана, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:57:00+03:00
2026-03-01T13:57:00+03:00
2026-03-01T17:50:00+03:00
в мире
иерусалим
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иерусалим
иран
сша
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077685502_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6278016726aa9af1978a462103338608.jpg
Дым возле священных мест Иерусалима после ракетного удара
Дым возле священных мест Иерусалима после сообщения о ракетном ударе на фоне израильско-иранского кризиса
в мире, иерусалим, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иерусалим, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иерусалиме прогремели взрывы
В Иерусалиме прогремели взрывы, вероятно, от перехвата ракет