Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 01.03.2026 (обновлено: 17:50 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/ierusalim-2077703057.html
В Иерусалиме прогремели взрывы
В Иерусалиме прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
В Иерусалиме прогремели взрывы
Громкие взрывы, вероятно, от перехвата ракет, слышны в Иерусалиме на фоне начала операции против Ирана, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:57:00+03:00
2026-03-01T17:50:00+03:00
в мире
иерусалим
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077685502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f56cfe210e032b2d39e15c306c2734f0.jpg
https://ria.ru/20260228/tegeran-2077352524.html
иерусалим
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дым возле священных мест Иерусалима после ракетного удара
Дым возле священных мест Иерусалима после сообщения о ракетном ударе на фоне израильско-иранского кризиса
2026-03-01T13:57
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077685502_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6278016726aa9af1978a462103338608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иерусалим, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иерусалиме прогремели взрывы

В Иерусалиме прогремели взрывы, вероятно, от перехвата ракет

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Громкие взрывы, вероятно, от перехвата ракет, слышны в Иерусалиме на фоне начала операции против Ирана, сообщает газета New York Times.
"Громкие взрывы слышны в Иерусалиме, вероятно, от перехвата приближающихся ракет", - говорится в сообщении.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Тегеране при атаке Израиля произошло не менее пяти взрывов
28 февраля, 09:45
 
В миреИерусалимИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала