15:51 01.03.2026
Синоптик рассказала, как долго будет держаться гололедица в Москве
Синоптик рассказала, как долго будет держаться гололедица в Москве
общество, москва, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Марина Макарова, Гидрометцентр
Синоптик рассказала, как долго будет держаться гололедица в Москве

Синоптик Макарова: гололедица в Москве будет держаться еще очень долго

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Обработка проезжей части противогололедными материалами. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Гололедица будет держаться еще очень долго, поэтому Москва не скоро освободится от снега, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.
"Гололедица будет держаться еще очень долго. Согласно прогнозу на ближайшую неделю, ночью ожидается минус, а днем около нуля, из-за чего днем снег будет подтаивать, а ночью замерзать", - рассказала собеседница агентства.
По словам синоптика, сход снежного покрова по климату приходится на начало апреля, хотя 30 лет назад это была первая декада апреля. Но даже при массивном сходе снега, добавила Макарова, гололедица в Москве все равно никуда не денется еще долгое время.
Снег весной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
ОбществоМоскваМарина МакароваГидрометцентр
 
 
