https://ria.ru/20260301/gidromettsentr-2077674930.html
Синоптик рассказала, как долго будет держаться гололедица в Москве
Синоптик рассказала, как долго будет держаться гололедица в Москве - РИА Новости, 01.03.2026
Синоптик рассказала, как долго будет держаться гололедица в Москве
Гололедица будет держаться еще очень долго, поэтому Москва не скоро освободится от снега, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:51:00+03:00
2026-03-01T15:51:00+03:00
2026-03-01T15:51:00+03:00
общество
москва
марина макарова
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070729628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be82d2d6625463542aba2d7a1492a41a.jpg
https://ria.ru/20260301/moskva-2077608639.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070729628_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30833bf2c135d620e0545a38f9663f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Марина Макарова, Гидрометцентр
Синоптик рассказала, как долго будет держаться гололедица в Москве
Синоптик Макарова: гололедица в Москве будет держаться еще очень долго
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Гололедица будет держаться еще очень долго, поэтому Москва не скоро освободится от снега, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.
"Гололедица будет держаться еще очень долго. Согласно прогнозу на ближайшую неделю, ночью ожидается минус, а днем около нуля, из-за чего днем снег будет подтаивать, а ночью замерзать", - рассказала собеседница агентства.
По словам синоптика, сход снежного покрова по климату приходится на начало апреля, хотя 30 лет назад это была первая декада апреля. Но даже при массивном сходе снега, добавила Макарова
, гололедица в Москве
все равно никуда не денется еще долгое время.