Синоптик рассказала, как долго будет держаться гололедица в Москве

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Гололедица будет держаться еще очень долго, поэтому Москва не скоро освободится от снега, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

"Гололедица будет держаться еще очень долго. Согласно прогнозу на ближайшую неделю, ночью ожидается минус, а днем около нуля, из-за чего днем снег будет подтаивать, а ночью замерзать", - рассказала собеседница агентства.