Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30 процентов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, сообщила в воскресенье компания "Газпром".

"Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома"

Организация отметила, что это один из самых низких показателей для конца февраля за историю наблюдений.

Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобрали почти две недели назад, сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет, уточнил "Газпром".

Заполненность ПХГ Германии Франции — ведущих экономик Европы — значительно меньше среднеевропейской: 20,6% и 21,4%, Нидерландов — 10,7%, обратило внимание предприятие.