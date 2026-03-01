https://ria.ru/20260301/gazprom-2077714108.html
Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30 процентов
Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30 процентов - РИА Новости, 01.03.2026
Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30 процентов
Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, сообщила в воскресенье компания "Газпром". РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:02:00+03:00
2026-03-01T19:02:00+03:00
2026-03-01T20:37:00+03:00
группа газ
в мире
европа
газпром
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19262/08/192620899_0:45:2983:1722_1920x0_80_0_0_61f1a8ee0497d3a959735640ca377324.jpg
https://ria.ru/20260207/es-2072941955.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19262/08/192620899_113:0:2780:2000_1920x0_80_0_0_15e4454850446178174378a4e23902ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группа газ, в мире, европа, газпром, санкции в отношении россии
Группа ГАЗ, В мире, Европа, Газпром, Санкции в отношении России
Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30 процентов
"Газпром": уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30%
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, сообщила в воскресенье компания "Газпром".
"Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы
опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома"
.
Организация отметила, что это один из самых низких показателей для конца февраля за историю наблюдений.
Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобрали почти две недели назад, сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет, уточнил "Газпром".
Заполненность ПХГ Германии
и Франции
— ведущих экономик Европы — значительно меньше среднеевропейской: 20,6% и 21,4%, Нидерландов
— 10,7%, обратило внимание предприятие.
"Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта — середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов", — подчеркнул "Газпром".