Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30 процентов
19:02 01.03.2026 (обновлено: 20:37 01.03.2026)
Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30 процентов
Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30 процентов - РИА Новости, 01.03.2026
Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30 процентов
Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, сообщила в воскресенье компания "Газпром". РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:02:00+03:00
2026-03-01T20:37:00+03:00
2026
группа газ, в мире, европа, газпром, санкции в отношении россии
Группа ГАЗ, В мире, Европа, Газпром, Санкции в отношении России
Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30 процентов

"Газпром": уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30%

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, сообщила в воскресенье компания "Газпром".
"Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Организация отметила, что это один из самых низких показателей для конца февраля за историю наблюдений.
Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобрали почти две недели назад, сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет, уточнил "Газпром".
Заполненность ПХГ Германии и Франции — ведущих экономик Европы — значительно меньше среднеевропейской: 20,6% и 21,4%, Нидерландов — 10,7%, обратило внимание предприятие.
"Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта — середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов", — подчеркнул "Газпром".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Посол Гончар: отказ ЕС от российского газа усугубил проблемы в экономике
7 февраля, 22:39
 
