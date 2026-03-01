https://ria.ru/20260301/gazprom-2077699148.html
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу - РИА Новости, 01.03.2026
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу
"Газпром" в январе-феврале увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 4,5%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской... РИА Новости, 01.03.2026
МОСКВА, 1 марта - РИА Новости. "Газпром" в январе-феврале увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 4,5%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 28 февраля составила 3,25 миллиарда кубометров. Это на 4,5% больше показателя за тот же период в прошлом году.
При этом в феврале экспорт газа по этому направлению снизился на 12% в месячном выражении и на 2% – в годовом, до 1,52 миллиарда кубометров.
"Турецкий по
ток" – экспортный газопровод из России
в Турцию
через Черное море
. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии
, Румынии
, Греции
, Северной Македонии
, Боснии
и Герцеговине, Венгрии
.
Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиард кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину
с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома
" в Европу
. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.