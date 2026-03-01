Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу
17:36 01.03.2026
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу - РИА Новости, 01.03.2026
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу
"Газпром" в январе-феврале увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 4,5%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской... РИА Новости, 01.03.2026
экономика
россия
турция
черное море
газпром
турецкий поток
россия
турция
черное море
2026
Новости
экономика, россия, турция, черное море, газпром, турецкий поток
Экономика, Россия, Турция, Черное море, Газпром, Турецкий поток
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу

РИА Новости: "Газпром" увеличил экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС на 4,5%

МОСКВА, 1 марта - РИА Новости. "Газпром" в январе-феврале увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 4,5%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 28 февраля составила 3,25 миллиарда кубометров. Это на 4,5% больше показателя за тот же период в прошлом году.
При этом в феврале экспорт газа по этому направлению снизился на 12% в месячном выражении и на 2% – в годовом, до 1,52 миллиарда кубометров.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиард кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
Эксперт назвал условие роста цен на газ в мире на фоне ситуации в Иране
28 февраля, 13:48
28 февраля, 13:48
 
ЭкономикаРоссияТурцияЧерное мореГазпромТурецкий поток
 
 
