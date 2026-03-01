"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу

МОСКВА, 1 марта - РИА Новости. "Газпром" в январе-феврале увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 4,5%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 28 февраля составила 3,25 миллиарда кубометров. Это на 4,5% больше показателя за тот же период в прошлом году.

При этом в феврале экспорт газа по этому направлению снизился на 12% в месячном выражении и на 2% – в годовом, до 1,52 миллиарда кубометров.