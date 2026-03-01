Общее собрание клубов РПЛ обсудит проблемы в судействе, предположил Газизов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости предположил, что общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудит проблемы в судействе в конце марта во время паузы на игры сборных.