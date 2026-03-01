Рейтинг@Mail.ru
Общее собрание клубов РПЛ обсудит проблемы в судействе, предположил Газизов
10:28 01.03.2026 (обновлено: 11:19 01.03.2026)
Общее собрание клубов РПЛ обсудит проблемы в судействе, предположил Газизов
Общее собрание клубов РПЛ обсудит проблемы в судействе, предположил Газизов

© Фото : Сайт ФК "Динамо" (Махачкала)Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов
© Фото : Сайт ФК "Динамо" (Махачкала)
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости предположил, что общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудит проблемы в судействе в конце марта во время паузы на игры сборных.
В субботу президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), проблемы в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.
"Соглашусь с Сан Санычем, абсолютно поддержу его в этом вопросе. Нам вместе надо над этим работать, чтобы не было споров, особенно это касается офсайдных линий - хотелось бы более четких моментов. Хотелось бы обсудить это в кругу коллег. Думаю, это произойдет на ближайшем общем собрании лиги. Много команд из-за этого страдает, из-за этого страдает российский футбол", - сказал Газизов.
"Пока нет (понимания, когда пройдет следующее заседание общего собрания клубов РПЛ). Думаю, это будет после 22 марта, когда начнется пауза на матчи сборных", - добавил собеседник агентства.
В пятницу в матче "Зенит" - "Балтика" был отменен гол капитана гостей Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградцев Брайана Хиля. Мяч не был засчитан после использования VAR. Также после просмотра повтора в субботу отменили гол нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы в ворота "Оренбурга" (0:2). В состоявшейся накануне игре "Краснодар" - "Ростов" (2:1) VAR использовался четыре раза, во встрече "Локомотив" - "Нижний Новгород" (2:1) - один раз, в матче "Динамо" (Махачкала) - "Рубин" - дважды.
