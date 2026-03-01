https://ria.ru/20260301/france--2077640821.html
Air France приостановила рейсы в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд
Авиакомпания Air France объявила о приостановке запланированных на воскресенье рейсов в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд на фоне эскалации ситуации вокруг... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
тель-авив
бейрут
дубай
air france
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тель-Авив, Бейрут, Дубай, Air France, Военная операция США и Израиля против Ирана
Air France приостановила воскресные рейсы в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд