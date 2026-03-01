Рейтинг@Mail.ru
Air France приостановила рейсы в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд - РИА Новости, 01.03.2026
12:48 01.03.2026
Air France приостановила рейсы в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд
Авиакомпания Air France объявила о приостановке запланированных на воскресенье рейсов в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд на фоне эскалации ситуации вокруг...
Air France приостановила рейсы в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд

Air France приостановила воскресные рейсы в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд

ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Авиакомпания Air France объявила о приостановке запланированных на воскресенье рейсов в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана.
Газета Figaro в субботу написала, что Air France отменила запланированные на 28 февраля рейсы в Тель-Авив и Бейрут на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
«
"В связи с ситуацией с безопасностью в пункте назначения авиакомпания приняла решение приостановить полеты из/в Тель-Авив, Бейрут, Дубай и Эр-Рияд до 1 марта включительно", - привело заявление авиаперевозчика агентство Франс Пресс.
Air France добавила, что позже сообщит о своем расписании полетов в эти пункты назначения в последующие дни.
