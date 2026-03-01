Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии рассказали, как граждан страны вербуют в наемники ВСУ - РИА Новости, 01.03.2026
20:57 01.03.2026
В Финляндии рассказали, как граждан страны вербуют в наемники ВСУ
В Финляндии рассказали, как граждан страны вербуют в наемники ВСУ
Молодых финнов вербуют в наемники ВСУ во время их срочной службы в стране блока НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
финляндия
нато
вооруженные силы украины
финляндия
в мире, финляндия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Финляндия, НАТО, Вооруженные силы Украины
© Фото : Finnish Defence ForcesШведский и финский военнослужащие во время совместных учений
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Молодых финнов вербуют в наемники ВСУ во время их срочной службы в стране блока НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Нас заинтересовали граждане Финляндии, которые в основе своей выглядят младше 20 лет. Более того, у большинства последние фотографии в социальных сетях сделаны в армии, на службе по призыву, а в течение месяца после "дембеля" они уже оказывались на Украине", - рассказал собеседник агентства, комментируя открытые публикации наемников.
По его словам, многие финны - выходцы из восточных регионов страны, в частности, из города Миккели, где находится штаб сухопутных сил НАТО.
"Вербовщики в ВСУ выходят на финских граждан именно в период их прохождения службы в армии. Во-первых, практически во всех институтах НАТО действуют рекрутинговые центры, а во-вторых именно восточная Финляндия сильнее всего пострадала от разрыва экономических отношений с Россией", - сообщил собеседник агентства.
От отметил рост уровня безработицы в Финляндии до рекордных значений в конце 2025 года – более 10%. Это в два раза превышает средний европейский показатель. Весной 2022 он составлял 6%.
"Таким образом, если 18-летние финские парни в 2021 году радостно зарабатывали на российских туристах, то сегодня их будущее - стать пушечным мясом в штурмовых отрядах", - подытожил собеседник агентства.
