Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений. Архивное фото

В Финляндии рассказали, как граждан страны вербуют в наемники ВСУ

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Молодых финнов вербуют в наемники ВСУ во время их срочной службы в стране блока НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Нас заинтересовали граждане Финляндии , которые в основе своей выглядят младше 20 лет. Более того, у большинства последние фотографии в социальных сетях сделаны в армии, на службе по призыву, а в течение месяца после "дембеля" они уже оказывались на Украине", - рассказал собеседник агентства, комментируя открытые публикации наемников.

По его словам, многие финны - выходцы из восточных регионов страны, в частности, из города Миккели, где находится штаб сухопутных сил НАТО

"Вербовщики в ВСУ выходят на финских граждан именно в период их прохождения службы в армии. Во-первых, практически во всех институтах НАТО действуют рекрутинговые центры, а во-вторых именно восточная Финляндия сильнее всего пострадала от разрыва экономических отношений с Россией", - сообщил собеседник агентства.

От отметил рост уровня безработицы в Финляндии до рекордных значений в конце 2025 года – более 10%. Это в два раза превышает средний европейский показатель. Весной 2022 он составлял 6%.