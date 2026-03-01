Эстония нарастила импорт активированного угля из России до рекорда

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Эстония по итогам 2025 года увеличила закупки активированного угля из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Так, в минувшем году эстонские компании увеличили импорт российского активированного угля на 16,8% в годовом выражении - до 490,7 тысячи евро. Согласно расчетам, сумма закупок достигла рекорда. Ведомство предоставляет данные с 1988 года.