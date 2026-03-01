Рейтинг@Mail.ru
Эстония нарастила импорт активированного угля из России до рекорда - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 01.03.2026 (обновлено: 09:32 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/estonija-2077603764.html
Эстония нарастила импорт активированного угля из России до рекорда
Эстония нарастила импорт активированного угля из России до рекорда - РИА Новости, 01.03.2026
Эстония нарастила импорт активированного угля из России до рекорда
Эстония по итогам 2025 года увеличила закупки активированного угля из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:42:00+03:00
2026-03-01T09:32:00+03:00
в мире
эстония
россия
индия
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151194/33/1511943390_0:110:2001:1235_1920x0_80_0_0_6883bef0a9f46a61f002a84f46916c3c.jpg
https://ria.ru/20250221/elektroenergiya-2000377442.html
эстония
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151194/33/1511943390_104:0:1895:1343_1920x0_80_0_0_6aa5e42094cc0e1a9a8eb7effaf6a389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, индия, евростат
В мире, Эстония, Россия, Индия, Евростат
Эстония нарастила импорт активированного угля из России до рекорда

Эстония увеличила закупки российского активированного угля до рекордной суммы

© Depositphotos.com / dmitrimarutaТаблетка активированного угля
Таблетка активированного угля - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Depositphotos.com / dmitrimaruta
Таблетка активированного угля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Эстония по итогам 2025 года увеличила закупки активированного угля из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в минувшем году эстонские компании увеличили импорт российского активированного угля на 16,8% в годовом выражении - до 490,7 тысячи евро. Согласно расчетам, сумма закупок достигла рекорда. Ведомство предоставляет данные с 1988 года.
В результате по итогам 2025 года Россия поднялась до четвертого места среди крупнейших поставщиков активированного угля в Эстонию с долей в 7,6% от всех поставок. Годом ранее страна замыкала пятерку основных экспортеров.
Также в топ-5 в 2025 году вошли Индия (28,5%), Филиппины (24,8%), Таиланд (10,6%) и Германия (6,9%).
Деревообрабатывающий завод Estonian Cell - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Полный разрыв: чем Прибалтика расплатилась за отключение от России
21 февраля 2025, 08:00
 
В миреЭстонияРоссияИндияЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала