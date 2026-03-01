Рейтинг@Mail.ru
01.03.2026
13:01 01.03.2026
"Енисей" в первом матче под руководством Ташуева сыграл вничью с "Волгой"
"Енисей" в первом матче под руководством Ташуева сыграл вничью с "Волгой"
Красноярский футбольный клуб "Енисей" сыграл вничью с ульяновской "Волгой" в матче 22-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Енисей" в первом матче под руководством Ташуева сыграл вничью с "Волгой"

"Енисей" в первом матче с Ташуевым сыграл вничью с "Волгой" в Первой лиге

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Красноярский футбольный клуб "Енисей" сыграл вничью с ульяновской "Волгой" в матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Андрей Окладников (41-я минута, с пенальти). У гостей мяч забил Дмитрий Тихий (88), дебютировавший за "Волгу" в официальной игре.
Этот матч стал для "Енисея" первой официальной под руководством Сергея Ташуева, который возглавил команду в конце декабря.
Красноярский клуб довел ничейную серию в Первой лиге до четырех встреч и с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Волга", набрав 23 балла, идет 14-й.
"Нефтехимик" обыграл "Уфу" в матче Первой лиги
