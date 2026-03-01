"Енисей" в первом матче под руководством Ташуева сыграл вничью с "Волгой"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Красноярский футбольный клуб "Енисей" сыграл вничью с ульяновской "Волгой" в матче 22-го тура Первой лиги.

Красноярский клуб довел ничейную серию в Первой лиге до четырех встреч и с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Волга", набрав 23 балла, идет 14-й.