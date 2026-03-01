https://ria.ru/20260301/enisey-2077643053.html
"Енисей" в первом матче под руководством Ташуева сыграл вничью с "Волгой"
Красноярский футбольный клуб "Енисей" сыграл вничью с ульяновской "Волгой" в матче 22-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
спорт
первая лига
дмитрий тихий
енисей
спорт, первая лига, дмитрий тихий, енисей
Футбол, Спорт, Первая лига, Дмитрий Тихий, Енисей
