Американский экономист назвал Европу бесхребетной - РИА Новости, 01.03.2026
20:15 01.03.2026
Американский экономист назвал Европу бесхребетной
Американский экономист назвал Европу бесхребетной
в мире, сша, иран, израиль, оон, колумбийский университет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, ООН, Колумбийский университет, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Европу бесхребетной и заявил, что она "идеальный вассал США", на фоне нападения США и Израиля на Иран.
"Европейские главы государств и правительств совершенно оторваны от истины. Они жалостно выклянчивают защиту у США. Европейские главы государств и правительств не придерживаются Устава ООН... Европа бесхребетная ... идеальный вассал США", - приводит слова Сакса немецкая газета Berliner Zeitung.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
Экономист напомнил, что после выхода США из ядерного соглашения с Ираном европейцы "возложили вину на Иран, а не на Штаты". Кроме того, по его мнению, США и Израиль намерены уничтожить ООН, при этом Европа "вносит вклад в это разрушение".
Сакс также заявил, что США и Израиль "уже давно стремятся достигнуть полной региональной гегемонии", а попытки разрушить Иран представляют собой "ядро американо-израильской стратегии".
"Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить положение, если их первая атака не приведет в свержению правительства (Ирана - ред.). Это может спровоцировать цепную реакцию, так как у Ирана есть влиятельные союзники", - также считает экономист.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе
Вчера, 15:45
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
