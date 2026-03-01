https://ria.ru/20260301/ekonomist-2077724979.html
Американский экономист назвал Европу бесхребетной
Американский экономист назвал Европу бесхребетной - РИА Новости, 01.03.2026
Американский экономист назвал Европу бесхребетной
Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Европу бесхребетной и заявил, что она "идеальный вассал США", на фоне нападения РИА Новости, 01.03.2026
сша
иран
израиль
Американский экономист назвал Европу бесхребетной
Экономист Сакс назвал Европу идеальным вассалом США
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Европу бесхребетной и заявил, что она "идеальный вассал США", на фоне нападения США и Израиля на Иран.
"Европейские главы государств и правительств совершенно оторваны от истины. Они жалостно выклянчивают защиту у США
. Европейские главы государств и правительств не придерживаются Устава ООН
... Европа
бесхребетная ... идеальный вассал США", - приводит слова Сакса немецкая газета Berliner Zeitung
.
Экономист напомнил, что после выхода США из ядерного соглашения с Ираном
европейцы "возложили вину на Иран, а не на Штаты". Кроме того, по его мнению, США и Израиль
намерены уничтожить ООН, при этом Европа "вносит вклад в это разрушение".
Сакс также заявил, что США и Израиль "уже давно стремятся достигнуть полной региональной гегемонии", а попытки разрушить Иран представляют собой "ядро американо-израильской стратегии".
"Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить положение, если их первая атака не приведет в свержению правительства (Ирана - ред.). Это может спровоцировать цепную реакцию, так как у Ирана есть влиятельные союзники", - также считает экономист.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.