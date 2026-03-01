Американский экономист назвал Европу бесхребетной

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Европу бесхребетной и заявил, что она "идеальный вассал США", на фоне нападения США и Израиля на Иран.

"Европейские главы государств и правительств совершенно оторваны от истины. Они жалостно выклянчивают защиту у США . Европейские главы государств и правительств не придерживаются Устава ООН ... Европа бесхребетная ... идеальный вассал США", - приводит слова Сакса немецкая газета Berliner Zeitung

Экономист напомнил, что после выхода США из ядерного соглашения с Ираном европейцы "возложили вину на Иран, а не на Штаты". Кроме того, по его мнению, США и Израиль намерены уничтожить ООН, при этом Европа "вносит вклад в это разрушение".

Сакс также заявил, что США и Израиль "уже давно стремятся достигнуть полной региональной гегемонии", а попытки разрушить Иран представляют собой "ядро американо-израильской стратегии".

"Мировая война возможна. Израиль и США могут обострить положение, если их первая атака не приведет в свержению правительства (Ирана - ред.). Это может спровоцировать цепную реакцию, так как у Ирана есть влиятельные союзники", - также считает экономист.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана