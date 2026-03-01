Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Находящаяся в Дубае российская туристка Елизавета рассказала в беседе с РИА Новости, что жители отеля, в котором она проживает, запасаются водой и едой.

"Сходили купили стратегический запас еды на всякий случай, у нас все хорошо, сейчас все спокойно. Забавное наблюдение: количество доставщиков продуктов на улицах просто нереальное. Наверное, человек 50 доставщиков уже увидели в нашем районе, жители отеля запасаются водой и какой-то едой", - рассказала Елизавета.

Она отметила, что сам отель принял поставку с большим количеством питьевой воды.

"Будем надеяться, что сегодня спокойно поспим", - добавила Елизавета.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана