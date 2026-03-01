https://ria.ru/20260301/dubaj-2077555883.html
Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае
Находящаяся в Дубае российская туристка Елизавета рассказала в беседе с РИА Новости, что жители отеля, в котором она проживает, запасаются водой и едой. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:31:00+03:00
сша
иран
израиль
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Находящаяся в Дубае российская туристка Елизавета рассказала в беседе с РИА Новости, что жители отеля, в котором она проживает, запасаются водой и едой.
"Сходили купили стратегический запас еды на всякий случай, у нас все хорошо, сейчас все спокойно. Забавное наблюдение: количество доставщиков продуктов на улицах просто нереальное. Наверное, человек 50 доставщиков уже увидели в нашем районе, жители отеля запасаются водой и какой-то едой", - рассказала Елизавета.
Она отметила, что сам отель принял поставку с большим количеством питьевой воды.
"Будем надеяться, что сегодня спокойно поспим", - добавила Елизавета.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.