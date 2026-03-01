Рейтинг@Mail.ru
Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077555883.html
Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае
Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае
Находящаяся в Дубае российская туристка Елизавета рассказала в беседе с РИА Новости, что жители отеля, в котором она проживает, запасаются водой и едой. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:31:00+03:00
2026-03-01T00:31:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104230/60/1042306026_0:186:2500:1592_1920x0_80_0_0_fec504225b6ec0d54b8e00a533da146e.jpg
https://ria.ru/20260228/dubay-2077529999.html
https://ria.ru/20260228/obstanovka-2077542437.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104230/60/1042306026_67:0:2435:1776_1920x0_80_0_0_25a38af04ea214b06dd9a51201d1691c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае

РИА Новости: в отелях Дубая запасаются едой и водой

© РИА Новости / Анна ЧерноваВид на Дубай
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Анна Чернова
Вид на Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Находящаяся в Дубае российская туристка Елизавета рассказала в беседе с РИА Новости, что жители отеля, в котором она проживает, запасаются водой и едой.
"Сходили купили стратегический запас еды на всякий случай, у нас все хорошо, сейчас все спокойно. Забавное наблюдение: количество доставщиков продуктов на улицах просто нереальное. Наверное, человек 50 доставщиков уже увидели в нашем районе, жители отеля запасаются водой и какой-то едой", - рассказала Елизавета.
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Российская туристка рассказала об обстановке в центре Дубая
Вчера, 21:56
Она отметила, что сам отель принял поставку с большим количеством питьевой воды.
"Будем надеяться, что сегодня спокойно поспим", - добавила Елизавета.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Вид на новую и старую часть города Дубая - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Блогер из Узбекистана сообщил о спокойной обстановке в Дубае
Вчера, 23:04
 
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала