05:10 01.03.2026 (обновлено: 10:18 01.03.2026)
В Токио перекрыли дороги для проведения марафона
токио, япония
Токио, Япония
В Токио перекрыли дороги для проведения марафона

Дороги перекрыли в центре Токио ради участников Токийского марафона

© РИА Новости / Ксения НакаПерекрытие дорог перед началом Токийского марафона
Перекрытие дорог перед началом Токийского марафона - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Перекрытие дорог перед началом Токийского марафона
ТОКИО, 1 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Дороги в центре Токио перекрыты ради проведения Токийского марафона с 39 тысячами его участников, передает корреспондент РИА Новости от старта мероприятия у Токийской мэрии.
Уже в поезде при приближении к станции Синдзюку, где находится мэрия, среди пассажиров заметную долю составляли люди в спортивной одежде и с марафонскими номерами на груди. На выходе со станции волонтеры с указаниями на пять выходов для участников направляли потоки участников и их болельщиков. Марафон фактически охватывает весь центр города и движется с запада на север, затем на восток и на юг. Место финиша не менее символично, чем место старта - марафон финиширует около Токийского вокзала недалеко от императорского дворца.
Чтобы марафонцы могли безопасно и без помех осуществить свою мечту, для них перекрыли центр города на протяжении всего маршрута. Около мэрии это было сделано заблаговременно, так как за 40 минут до начала уже никаких машин, кроме перекрывающих движение, на автодороге не было. Корреспондент РИА Новости не заметила также и пробок или скопления машин на прилегающих к маршруту улицах.
Хотя на марафоне запрещены или не приветствуются множество атрибутов - от палок для селфи длиннее 30 сантиметров до длинных юбок и кимоно - правила разрешают любые виды костюмов, которые не мешают остальным участникам. Среди бегущих корреспондент РИА Новости заметила как минимум двух Пикачу и одного Человека-Паука. Их приближение толпа болельщиков и зевак, количество которых казалось сопоставимым с числом участников, приветствовала возбужденными криками и звоном колокольчиков.
В этом году самым старшим среди 39 тысяч участников является японец, которому 91 год. Самой пожилой японской участницей марафона станет женщина 80 лет, среди иностранцев самыми пожилыми являются мужчина из Словении и женщина из США, которым по 82 года. Самыми активными участниками марафона является поколение 50-57 летних - они составляют 15,6%, за ними следуют люди от 40 до 49 лет - 15%. Молодежь заметно менее активна: молодых людей 25-29 лет 6,7%, 20-24 лет - 1,8%. Это сравнимо с возрастной категорией 70-74 года, которые составляют 1,1% участников.
В этом году впервые всем участникам раздали силиконовые стаканчики. Они нужны для того, чтобы во избежание теплового удара окатывать себя водой на протяжении маршрута. Сегодня в Токио ожидается температура около 18 градусов. Также на протяжении всего маршрута марафонцы могут бесплатно получить воду и спортивные напитки, а со второй половины забега бисквиты - для восстановления уровня глюкозы в крови, сухую сливу - для восстановления солевого баланса, шоколад, булочки с кремом, японские сладости. Помимо этого стараниями спонсоров участники могут получить 14 видов напитков и еды.
Токийский марафон проводится с 2007 года и входит в семерку крупнейших марафонов мира. По числу участников он занимает пятое место в мире. Маршрут марафона охватывает фактически весь город: он начинается от Токийской мэрии на западе, движется на север, затем на восток и на юг. Финиш расположен недалеко от императорского дворца и станции Токио.
