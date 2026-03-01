Московское "Динамо" разгромило "Крылья Советов" в матче РПЛ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" обыграли самарские "Крылья Советов" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Константин Тюкавин (15-я минута), Муми Нгамалё (26, с пенальти), Антон Миранчук (34) и Ярослав Гладышев (72). На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Крыльев Советов" Томас Гальдамес.
01 марта 2026 • начало в 13:00
Завершен
15’ • Константин Тюкавин
26’ • Муми Нгамалё (П)
34’ • Антон Миранчук
72’ • Ярослав Гладышев
(Бителло)
Этот матч стал для "Динамо" первым официальным после утверждения Ролана Гусева главным тренером 23 декабря. С 17 ноября он был исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина. Тогда команда в первом матче после смены тренера победила дома в РПЛ "Динамо" из Махачкалы (3:0).
"Бело-голубые", набрав 24 очка, поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" проиграли третий матч подряд в РПЛ и идут 13-ми с 17 баллами.
В следующем туре "Динамо" 8 марта сыграет в гостях с ЦСКА, самарский клуб в тот же день примет махачкалинское "Динамо".
