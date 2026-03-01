https://ria.ru/20260301/demin-2077712819.html
Демин пропустит матч НБА против "Кливленда"
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Кливленд Кавальерс" в... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Демин пропустит матч НБА против "Кливленда" в целях профилактики травмы ноги