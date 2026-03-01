Рейтинг@Mail.ru
Демин пропустит матч НБА против "Кливленда"
Баскетбол
 
18:51 01.03.2026
Демин пропустит матч НБА против "Кливленда"
Демин пропустит матч НБА против "Кливленда"
Демин пропустит матч НБА против "Кливленда"
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Кливленд Кавальерс" в... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T18:51:00+03:00
2026-03-01T18:51:00+03:00
баскетбол
спорт
бруклин
егор демин
бруклин нетс
кливленд кавальерс
нба
бруклин
спорт, бруклин, егор демин, бруклин нетс, кливленд кавальерс, нба
Баскетбол, Спорт, Бруклин, Егор Демин, Бруклин Нетс, Кливленд Кавальерс, НБА
Демин пропустит матч НБА против "Кливленда"

Демин пропустит матч НБА против "Кливленда" в целях профилактики травмы ноги

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Егор Демин
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Кливленд Кавальерс" в целях профилактики травмы левой подошвенной фасции, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Встреча состоится в Бруклине, начало - 23:30 мск. В последнем матче, который прошел в ночь на субботу, россиянин набрал 5 очков и отдал две передачи за 21 минуту на паркете.
Демину 19 лет. В дебютном сезоне в НБА он провел 52 матча, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Его клуб идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 15 побед при 44 поражениях.
Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Лейкерс" обыграли "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА
Вчера, 08:16
 
БаскетболСпортБруклинЕгор ДеминБруклин НетсКливленд КавальерсНБА
 
