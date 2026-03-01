https://ria.ru/20260301/chistyakov-2077668220.html
"Авангард" продлил контракт с Чистяковым на один сезон
"Авангард" продлил контракт с Чистяковым на один сезон - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Авангард" продлил контракт с Чистяковым на один сезон
"Авангард" продлил контракт с защитником Семеном Чистяковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
