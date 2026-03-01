https://ria.ru/20260301/chinovniki-2077581289.html
СМИ: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли 40 чиновников ИРИ
СМИ: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли 40 чиновников ИРИ - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли 40 чиновников ИРИ
США полагают, что в ходе операции против Ирана погибли под 40 чиновников Исламской Республики, сообщает CBS со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли 40 чиновников ИРИ
CBS: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли около 40 чиновников ИРИ