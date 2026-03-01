Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли 40 чиновников ИРИ
05:48 01.03.2026
СМИ: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли 40 чиновников ИРИ
СМИ: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли 40 чиновников ИРИ
США полагают, что в ходе операции против Ирана погибли под 40 чиновников Исламской Республики, сообщает CBS со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли 40 чиновников ИРИ

CBS: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли около 40 чиновников ИРИ

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. США полагают, что в ходе операции против Ирана погибли под 40 чиновников Исламской Республики, сообщает CBS со ссылкой на источник.
"Около 40 иранских чиновников были убиты в результате ударов США и Израиля", – пишет СМИ.
В мире
 
 
