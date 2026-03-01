https://ria.ru/20260301/chernomorets-2077697177.html
Отложенный из-за угрозы БПЛА матч "Черноморец" - "Торпедо" начался
Матч 22-го тура футбольной Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо" стартовал в 16:45 мск. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
