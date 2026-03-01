Отложенный из-за угрозы БПЛА матч "Черноморец" - "Торпедо" начался

Изначально игра в Новороссийске должна была начаться в 15:00 мск, старт матча из-за угрозы атаки БПЛА был отложен на полчаса, позднее судья при выходе команд на поле принял решение отправить футболистов обратно в раздевалки. Также было объявлено, что встреча пройдет без зрителей.