Отложенный из-за угрозы БПЛА матч "Черноморец" - "Торпедо" начался
Футбол
 
17:29 01.03.2026
Отложенный из-за угрозы БПЛА матч "Черноморец" - "Торпедо" начался
Отложенный из-за угрозы БПЛА матч "Черноморец" - "Торпедо" начался
Матч 22-го тура футбольной Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо" стартовал в 16:45 мск. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/sochi-2077675070.html
Отложенный из-за угрозы БПЛА матч "Черноморец" - "Торпедо" начался

Отложенный из-за угрозы БПЛА матч "Черноморца" и "Торпедо" стартовал

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч 22-го тура футбольной Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо" стартовал в 16:45 мск.
Изначально игра в Новороссийске должна была начаться в 15:00 мск, старт матча из-за угрозы атаки БПЛА был отложен на полчаса, позднее судья при выходе команд на поле принял решение отправить футболистов обратно в раздевалки. Также было объявлено, что встреча пройдет без зрителей.
"Торпедо" с 21 очком идет на 15-м месте в турнирной таблице, "Черноморец" (24 очка) располагается на 13-й позиции.
В воскресенье по аналогичной причине на час было отложено начало встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком". Стартовавший матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" был прерван в начале третьего периода, игроков и болельщиков увели в подтрибунное помещение.
Матч КХЛ между "Сочи" и "Торпедо" прервали из-за воздушной тревоги
