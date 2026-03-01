Рейтинг@Mail.ru
Начало матча "Черноморец" - "Торпедо" перенесли из-за угрозы атаки БПЛА
13:27 01.03.2026
Начало матча "Черноморец" - "Торпедо" перенесли из-за угрозы атаки БПЛА
Начало встречи 22-го тура Первой лиги между "Черноморцем" и московским "Торпедо" перенесено из-за угрозы атаки БПЛА
2026
Начало матча "Черноморец" - "Торпедо" перенесли из-за угрозы атаки БПЛА

Старт игры Первой лиги "Черноморец" - "Торпедо" отложили из-за угрозы атаки БПЛА

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Начало встречи 22-го тура Первой лиги между "Черноморцем" и московским "Торпедо" перенесено из-за угрозы атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из Новороссийска.
Встреча в Новороссийске должна была начаться в 15:00 мск, старт игры отложен на полчаса.
"Черноморец" с 24 очками занимает 13-е место в таблице Первой лиги, "Торпедо" (21 очко) идет 15-м.
Ранее из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.
