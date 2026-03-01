https://ria.ru/20260301/chernomorets-2077648676.html
Начало матча "Черноморец" - "Торпедо" перенесли из-за угрозы атаки БПЛА
Начало встречи 22-го тура Первой лиги между "Черноморцем" и московским "Торпедо" перенесено из-за угрозы атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале футбольного... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T13:27:00+03:00
футбол
спорт
первая лига
сочи
черноморец (новороссийск)
торпедо (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
2026
Старт игры Первой лиги "Черноморец" - "Торпедо" отложили из-за угрозы атаки БПЛА