Начало матча "Черноморец" - "Торпедо" перенесли из-за угрозы атаки БПЛА

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Начало встречи 22-го тура Первой лиги между "Черноморцем" и московским "Торпедо" перенесено из-за угрозы атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из Новороссийска.

Встреча в Новороссийске должна была начаться в 15:00 мск, старт игры отложен на полчаса.

"Черноморец" с 24 очками занимает 13-е место в таблице Первой лиги, "Торпедо" (21 очко) идет 15-м.