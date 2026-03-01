Российские туристы ищут бомбоубежище в Дубае на фоне взрывов

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Некоторые российские туристы стали искать бомбоубежище в Дубае после взрывов в городе, но паники нет, рассказала РИА Новости туристка из Москвы Елена.
Ранее в воскресенье от последствий атаки повреждения получил один из терминалов международного аэропорта Дубая. В результате инцидента пострадало четыре сотрудника аэропорта. Сообщалось об атаках дронов и взрывах в городе, в частности, незначительные повреждения получила одна из самых дорогих и известных гостиниц Дубая "Бурдж аль-Араб".
"Некоторые наши туристы стали искать бомбоубежище в Дубае после взрывов, спрашивали, где находится. Но паники нет", - сказала собеседница агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
