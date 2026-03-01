Российские туристы ищут бомбоубежище в Дубае на фоне взрывов

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Некоторые российские туристы стали искать бомбоубежище в Дубае после взрывов в городе, но паники нет, рассказала РИА Новости туристка из Москвы Елена.

"Некоторые наши туристы стали искать бомбоубежище в Дубае после взрывов, спрашивали, где находится. Но паники нет", - сказала собеседница агентства.