Рейтинг@Mail.ru
Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
11:29 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/bolshunov-2077623825.html
Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России
Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что спринт свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске сложился для него трудно... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T11:29:00+03:00
2026-03-01T11:29:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077623626_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_7efa9cc061cad4fc2697694aaa68055a.jpg
https://ria.ru/20260301/kryanin-2077620779.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077623626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78dd5bd0f4282015550ec413b07738eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов
Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России

Лыжник Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат России. Спринты
Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринты - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что спринт свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске сложился для него трудно из-за плохого самочувствия.
Большунов попал в полуфинал как лаки-лузер и победил в финальном забеге, опередив Егора Митрошина (отставание - 0,10 секунды) и Ивана Горбунова (+0,25).
«
"Для меня сложилась гонка сложно, потому что самочувствие сегодня было полностью разобранным. Движения в разные стороны. От забега к забегу получше становилось, но все равно это прямо вообще не то. Я сам удивляюсь, почему сейчас именно такое разобранное состояние. Но хватило, чтобы сегодня выиграть", - сказал Большунов журналистам.
Организаторы дарят победителям гонок чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске камчатских крабов. Помимо этого, чемпионы получают 150 тысяч рублей. Соревнования продлятся до 8 марта.
"Вручение крабов - это классная традиция. Мне кажется, теперь, когда будут голосовать за место проведения чемпионата России, все, наверное, будут голосовать за Сахалин. Потому что здесь не только соревнования можно провести, но и еще крабов и рыбы покушать. Совмещение приятного с полезным. Уникальный край", - добавил 29-летний лыжник.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Крянин объяснил победу Большунова в спринте на чемпионате России
Вчера, 11:11
 
Лыжные гонкиСпортАлександр Большунов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала