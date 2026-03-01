https://ria.ru/20260301/bolshunov-2077623825.html
Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России
Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России
2026-03-01T11:29:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что спринт свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске сложился для него трудно из-за плохого самочувствия.
Большунов попал в полуфинал как лаки-лузер и победил в финальном забеге, опередив Егора Митрошина (отставание - 0,10 секунды) и Ивана Горбунова (+0,25).
"Для меня сложилась гонка сложно, потому что самочувствие сегодня было полностью разобранным. Движения в разные стороны. От забега к забегу получше становилось, но все равно это прямо вообще не то. Я сам удивляюсь, почему сейчас именно такое разобранное состояние. Но хватило, чтобы сегодня выиграть", - сказал Большунов журналистам.
Организаторы дарят победителям гонок чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске камчатских крабов. Помимо этого, чемпионы получают 150 тысяч рублей. Соревнования продлятся до 8 марта.
"Вручение крабов - это классная традиция. Мне кажется, теперь, когда будут голосовать за место проведения чемпионата России, все, наверное, будут голосовать за Сахалин. Потому что здесь не только соревнования можно провести, но и еще крабов и рыбы покушать. Совмещение приятного с полезным. Уникальный край", - добавил 29-летний лыжник.