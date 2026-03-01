https://ria.ru/20260301/bolshunov-2077612037.html
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T10:25:00+03:00
2026-03-01T10:25:00+03:00
2026-03-01T11:20:00+03:00
лыжные гонки
чемпионат россии по хоккею с мячом
вероника степанова
александр большунов
южно-сахалинск
спорт
александр терентьев
южно-сахалинск
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Лыжник Александр Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске