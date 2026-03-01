Рейтинг@Mail.ru
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
10:25 01.03.2026 (обновлено: 11:20 01.03.2026)
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
лыжные гонки, александр большунов, южно-сахалинск, вероника степанова, александр терентьев
Лыжные гонки, Александр Большунов, Южно-Сахалинск, Вероника Степанова, Александр Терентьев
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Лыжник Александр Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринты
Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринты
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
В финале Большунов победил с результатом 3 минуты 18,18 секунды. Второе место занял Егор Митрошин (отставание - 0,10 секунды), третьим стал Иван Горбунов (+0,25).
Александр Терентьев упал за несколько метров до финишной черты из-за столкновения с Горбуновым. Он смог подняться спустя несколько секунд и финишировал с кровью на губах последним, шестым (+51,39).
У женщин тройку призеров составили Елизавета Пантрина (3.55,09), Вероника Степанова (+0,16), Евгения Крупицкая (+0,20).
Соревнования в Южно-Сахалинске завершатся 8 марта. Во вторник пройдет командный спринт.
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Клебо и Сван выиграли спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
28 февраля, 19:36
 
Лыжные гонки, Александр Большунов, Южно-Сахалинск, Вероника Степанова, Александр Терентьев
 
Заголовок открываемого материала