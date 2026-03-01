https://ria.ru/20260301/belgija-2077616091.html
Бельгия перехватила танкер, якобы связанный с Россией
Бельгия перехватила танкер, якобы связанный с Россией - РИА Новости, 01.03.2026
Бельгия перехватила танкер, якобы связанный с Россией
Бельгия при поддержке французских сил провела операцию по перехвату танкера, якобы связанного с Россией, утверждает министр обороны Бельгии Тео Франкен. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:47:00+03:00
2026-03-01T10:47:00+03:00
2026-03-01T10:47:00+03:00
в мире
бельгия
россия
франция
тео франкен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8f5d70e1d7a60b2c15c7ea12359968b.jpg
https://ria.ru/20260301/filippo-2077578185.html
https://ria.ru/20260228/nato-2077338683.html
бельгия
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_218:0:2511:1720_1920x0_80_0_0_89347df768eb852911c929ed115ddee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, россия, франция, тео франкен, евросоюз
В мире, Бельгия, Россия, Франция, Тео Франкен, Евросоюз
Бельгия перехватила танкер, якобы связанный с Россией
Бельгия при поддержке Фонации перехватила танкер, якобы связанный с Россией
БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Бельгия при поддержке французских сил провела операцию по перехвату танкера, якобы связанного с Россией, утверждает министр обороны Бельгии Тео Франкен.
"В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французского Министерства обороны захватили нефтяной танкер", - написал Франкен
на своей странице в социальной сети
Х.
По утверждению Франкена, судно, которое перехватили бельгийские и французские силы, якобы относится к так называемому "теневому флоту", при этом в РФ
не раз отмечали, что это понятие в ЕС
выдумали в санкционном раже.
Захваченное судно было направлено в порт Зебрюгге. Операция по захвату танкера носила название "Синий нарушитель", добавил глава бельгийского минобороны.
Премьер-министр Бельгии
Барт де Вевер выразил благодарность Франции
за помощь в проведении операции по захвату судна.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".