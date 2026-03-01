Рейтинг@Mail.ru
Бельгия перехватила танкер, якобы связанный с Россией
01.03.2026
Бельгия перехватила танкер, якобы связанный с Россией
Бельгия перехватила танкер, якобы связанный с Россией
в мире, бельгия, россия, франция, тео франкен, евросоюз
В мире, Бельгия, Россия, Франция, Тео Франкен, Евросоюз
Флаг Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Бельгия при поддержке французских сил провела операцию по перехвату танкера, якобы связанного с Россией, утверждает министр обороны Бельгии Тео Франкен.
"В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французского Министерства обороны захватили нефтяной танкер", - написал Франкен на своей странице в социальной сети Х.
По утверждению Франкена, судно, которое перехватили бельгийские и французские силы, якобы относится к так называемому "теневому флоту", при этом в РФ не раз отмечали, что это понятие в ЕС выдумали в санкционном раже.
Захваченное судно было направлено в порт Зебрюгге. Операция по захвату танкера носила название "Синий нарушитель", добавил глава бельгийского минобороны.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил благодарность Франции за помощь в проведении операции по захвату судна.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
