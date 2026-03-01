Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как использование VPN влияет на онлайн-переводы - РИА Новости, 01.03.2026
02:40 01.03.2026
Юрист рассказал, как использование VPN влияет на онлайн-переводы
Юрист рассказал, как использование VPN влияет на онлайн-переводы
Операции в банках при включенном VPN могут подвисать или отклоняться, банки могут потребовать дополнительное подтверждение или приостановить перевод на срок до...
2026
Юрист рассказал, как использование VPN влияет на онлайн-переводы

Девушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Операции в банках при включенном VPN могут подвисать или отклоняться, банки могут потребовать дополнительное подтверждение или приостановить перевод на срок до двух дней по антрифроду, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
"У банков работают антифрод-системы, которые постоянно сравнивают текущую сессию с вашей обычной моделью поведения. И если вы обычно заходите из Москвы, а тут вдруг появляетесь из Нидерландов или Сингапура, система это замечает. На практике это может выглядеть по-разному. Приложение не пускает или не приходит СМС-код. "Т-Банк", "Райффайзен", ВТБ в своих рекомендациях при проблемах со входом прямо пишут: "отключите VPN". Перевод подвисает, отклоняется или требует дополнительного подтверждения. Или операция приостанавливается на срок до двух дней по антифроду", - рассказал Адамс.
Подарочные коробки - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Юрист рассказала, может ли бывший партнер требовать вернуть подарки
28 февраля, 01:41
Юрист подчеркнул, что юридически это работает через закон о национальной платежной системе 161-ФЗ, согласно которому банки обязаны проверять операции на признаки переводов без добровольного согласия клиента. Он добавил, что одним из поводов для проверки может стать нетипичная для клиента операция, в том числе по месту совершения.
"VPN как раз подменяет это место. При срабатывании признака банк приостанавливает перевод на два дня, уведомляет клиента и даёт возможность подтвердить операцию. Отдельно есть 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов: банк вправе отказать в операции, если по внутренним правилам возникло подозрение", - пояснил Адамс.
Как напомнил юрист, прямого запрета на использование VPN при банковских переводах в законе нет, в то же время Банк России рекомендовал отключать VPN при пользовании финансовыми услугами, чтобы не попасть на мошеннические ресурсы.
"Самый простой способ избежать проблем - выключать VPN на время входа в приложение и совершения перевода. Если вы за границей и без VPN доступ не работает, старайтесь чтобы география была стабильной, один и тот же регион, и будьте готовы к дополнительным проверкам. Не делайте много мелких переводов подряд новым получателям, это чаще всего триггерит контроль. Если перевод остановили, проверьте причину в уведомлениях, позвоните в банк и пройдите процедуру подтверждения", - посоветовал Адамс.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках с запретом VPN
26 февраля, 10:37
 
