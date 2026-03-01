Юрист рассказал, как использование VPN влияет на онлайн-переводы

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Операции в банках при включенном VPN могут подвисать или отклоняться, банки могут потребовать дополнительное подтверждение или приостановить перевод на срок до двух дней по антрифроду, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

"У банков работают антифрод-системы, которые постоянно сравнивают текущую сессию с вашей обычной моделью поведения. И если вы обычно заходите из Москвы , а тут вдруг появляетесь из Нидерландов или Сингапура , система это замечает. На практике это может выглядеть по-разному. Приложение не пускает или не приходит СМС-код. "Т-Банк", "Райффайзен", ВТБ в своих рекомендациях при проблемах со входом прямо пишут: "отключите VPN". Перевод подвисает, отклоняется или требует дополнительного подтверждения. Или операция приостанавливается на срок до двух дней по антифроду", - рассказал Адамс.

Юрист подчеркнул, что юридически это работает через закон о национальной платежной системе 161-ФЗ, согласно которому банки обязаны проверять операции на признаки переводов без добровольного согласия клиента. Он добавил, что одним из поводов для проверки может стать нетипичная для клиента операция, в том числе по месту совершения.

"VPN как раз подменяет это место. При срабатывании признака банк приостанавливает перевод на два дня, уведомляет клиента и даёт возможность подтвердить операцию. Отдельно есть 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов: банк вправе отказать в операции, если по внутренним правилам возникло подозрение", - пояснил Адамс.

Как напомнил юрист, прямого запрета на использование VPN при банковских переводах в законе нет, в то же время Банк России рекомендовал отключать VPN при пользовании финансовыми услугами, чтобы не попасть на мошеннические ресурсы.