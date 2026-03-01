https://ria.ru/20260301/bakhreyn-2077612660.html
Госдеп разрешил части госслужащих покинуть Бахрейн
Госдеп разрешил части госслужащих покинуть Бахрейн
Госдепартамент США разрешил американским госслужащим, чья деятельность не критически важна, и членам их семей покинуть Бахрейн из-за угроз безопасности,... РИА Новости, 01.03.2026
