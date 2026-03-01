Рейтинг@Mail.ru
Госдеп разрешил части госслужащих покинуть Бахрейн - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 01.03.2026 (обновлено: 10:32 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/bakhreyn-2077612660.html
Госдеп разрешил части госслужащих покинуть Бахрейн
Госдеп разрешил части госслужащих покинуть Бахрейн - РИА Новости, 01.03.2026
Госдеп разрешил части госслужащих покинуть Бахрейн
Госдепартамент США разрешил американским госслужащим, чья деятельность не критически важна, и членам их семей покинуть Бахрейн из-за угроз безопасности,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:27:00+03:00
2026-03-01T10:32:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
бахрейн
государственный департамент сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077427492_33:74:3492:2020_1920x0_80_0_0_e29f52ba464aaad1205d88f556e9a29f.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp--2077579646.html
бахрейн
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077427492_441:0:3134:2020_1920x0_80_0_0_ae9441b92e72c35e01a301682e2fef15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, бахрейн, государственный департамент сша, сша
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Бахрейн, Государственный департамент США, США
Госдеп разрешил части госслужащих покинуть Бахрейн

Госдеп разрешил части госслужащих и их семьям покинуть Бахрейн

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте удара в Манаме, Бахрейн
Дым на месте удара в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте удара в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдепартамент США разрешил американским госслужащим, чья деятельность не критически важна, и членам их семей покинуть Бахрейн из-за угроз безопасности, сообщает американское посольство в арабской стране.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Госдепартамент разрешил госслужащим США, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, и членам их семей покинуть Бахрейн из-за угроз безопасности", - сообщает посольство на своем сайте.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На стероидах": СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
Вчера, 05:28
 
Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреБахрейнГосударственный департамент СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала