Бахрейн отразил новую волну иранских ракет и БПЛА
12:46 01.03.2026
Бахрейн отразил новую волну иранских ракет и БПЛА
Власти Бахрейна сообщили об отражении новой волны баллистических ракет и БПЛА, обломки упали в ряде районов.
в мире
сша
иран
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
бахрейн
в мире, сша, иран, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Власти Бахрейна сообщили об отражении новой волны баллистических ракет и БПЛА, обломки упали в ряде районов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Системы ПВО эффективно отразили новую волну иранских баллистических ракет и БПЛА, уничтожив их", - сообщил Национальный центр связи.
По его данным, падение обломков зафиксировано в ряде районов страны, специалисты проверяют, обошлись ли инциденты без жертв.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
