Бахрейн отразил новую волну иранских ракет и БПЛА
Бахрейн отразил новую волну иранских ракет и БПЛА - РИА Новости, 01.03.2026
Бахрейн отразил новую волну иранских ракет и БПЛА
Власти Бахрейна сообщили об отражении новой волны баллистических ракет и БПЛА, обломки упали в ряде районов. РИА Новости, 01.03.2026
Бахрейн отразил новую волну иранских ракет и БПЛА
